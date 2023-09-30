Gizem Örge'den Daniele Santarelli itirafı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 13:04

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:08

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonlukların ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini de cebine koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Gizem Örge, Filenin Sultanları'nın yaşadığı başarıların sırrını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi kulüp televizyonuna konuşan Gizem Örge, kariyerindeki dönüm noktası olan kararını duyurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Daniele Santarelli'nin ilk gün takıma verdiği güveni anlatan Gizem Örge, "'Santarelli çok pozitif birisi. Biz bazen onun pozitifliğine şaşırıyoruz. Kimse hata yapacağım korkusuyla oynamıyor. Size bir sonraki pozisyonda o güveni veriyor. Mesela smaçörlerden hiçbirinin 'Hata yapmayayım da oyunda çıkmayayım. Hata yaparsam, defans yapamazsam' gibi düşünceleri yok. İlk geldiği gün bizimle toplantı yaptı ve 'Bizim yazımız olabilir. Ben buna inanıyorum. Buraya kazanmak için geldim. Sizinle bunu başarabileceğim için buraya geldim' dedi" açıklamasını yaptı.

Gerçek bir takım ruhu oluşturduklarını belirten Gizem Örge, "Çok keyifli bir yaz sezonuydu. Yoğun olmasına rağmen her anından keyif aldık. Gerçekten enerjimiz harikaydı, keyifle oynuyorduk. Bunda yeni teknik ekibin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Her oyuncuya ayrı ayrı değer verdiklerini hissettirdiler. Gerçek bir takım ruhu oluşturduk. Bunun temellerini VNL'de attık, meyvesini de topladık" diye konuştu.

Kariyerindeki dönüm noktasının Fenerbahçe'ye imzası olduğunu belirten Gizem Örge, "Fenerbahçe'ye geldikten sonra mutlu Gizem oldum. Fenerbahçe'ye gelmek benim için bir dönüm noktasıdır. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Desteklerini inanılmaz hissettim, bana kucak açtılar. Büyük camianın içerisine geldiğimin farkındaydım. Ama Fenerbahçe için mücadele etmek çok özel" ifadelerini kullandı.

Gizem Örge'nin babası Salim Örge ise şu açıklamayı yaptı: "Her maçı gözyaşlarımızla izliyorduk. Kızımla gurur duyuyorum. Bu şekilde devam edeceğinden eminim. Gizem'in basamakları çıkmasında bizim desteğimiz çok oldu. Arkasında durduğumuzu hissettirdik. Başarılarının tesadüf olmadığını gösterdi. Milli Takım'dan birkaç dönem geri kalmış olsa da biz onu destekledik. Bu başarının geleceğinden hiç şüphemiz yoktu. Biz Gizem'le gurur duyuyoruz."