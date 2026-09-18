Gloria Cup’ta şampiyon belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında farklı ülkelerden önemli basketbol takımlarını Antalya’da buluşturan organizasyonda 1-13 Eylül tarihleri arasında toplam 21 resmi karşılaşma oynandı.

Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’den 9, Rusya’dan 2, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise birer takım mücadele etti. Aliağa Petkim, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Çayırova Belediyespor, Galatasaray MCT Technic, Tofaş, Türk Telekom, Yukatel Denizli Basket, CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban, U-BT Cluj-Napoca ve Dubai Basketball turnuvada yer aldı.

REKABET SON GÜNE KADAR SÜRDÜ

Lig formatında düzenlenen organizasyonda şampiyon, takımların oynadığı en iyi üç maç üzerinden oluşan sıralamayla belirlendi. Bu format sayesinde tek bir final karşılaşması yerine turnuva boyunca oynanan maçların tamamı sıralama açısından önem taşıdı.

Turnuvanın son karşılaşmasında Anadolu Efes, U-BT Cluj-Napoca’yı 87-69 mağlup etti. Bu mücadeleyle organizasyon tamamlanırken, sıralamada zirveye çıkan Türk Telekom şampiyonluğunu ilan etti.

Sezon öncesinde güçlü rakiplerle karşılaşma fırsatı bulan takımlar, Antalya’daki organizasyonda yeni sezon öncesi son hazırlıklarını da değerlendirdi.

İLK ÜÇ BELLİ OLDU

Turnuva sonunda Türk Telekom şampiyon, Bahçeşehir Koleji ikinci, Tofaş ise üçüncü sırada yer aldı.