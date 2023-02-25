Gökhan Zan kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Zan hangi takımlarda forma giydi?
Hatayspor'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Gökhan Zan, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi ardından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettirmeye başladı. Depremzedelerin durumu ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gökhan Zan'ın hayatı merak konusu oldu. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarda gözyaşlarını tutamayan Gökhan Zan kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Zan hangi takımlarda forma giydi?
Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gökhan Zan, son yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Zan, yaptığı paylaşımda; "Evet, ben alevi doğdum. Arkadaşımın başı derde girdi; sünni oldum. Komşum öldüğünde cenazesi için kiliseye gittim; hristiyan oldum. Evimize misafir geldi; onlarla yahudi oldum. Kürtçe şarkılar söyledim. Aslında ben sadece insan oldum. Çünkü ben Hatay'da doğdum." sözlerine yer verdi. Bu paylaşımı sonrası Gökhan Zan arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte Gökhan Zan hakkında merak edilenler...
GÖKHAN ZAN KİMDİR?
7 Eylül 1981 doğumlu olan Gökhan Zan, stoper mevkiinde görev yapmış Türk millî eski futbolcudur. Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı.2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı.
Gökhan Zan, 2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı.Zan 20 Haziran 2003 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.Gökhan ilk kez Beşiktaş formasını ise 17 Aralık 2003 tarihinde 55 numaralı forma ile Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giydi. Beşiktaş'la ilk defa Türkiye kupası kazanan oyuncu Bu sezonda toplamda sadece 4 maç forma şansı bulmuş ve bir sezonluğunda Gaziantepspor'a kiralandı.
Gökhan Zan, 2007-2008 sezonunda da sakatlıklar geçiren oyuncu kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Şampiyonlar ligi'nde 4 maçta forma giyen Stoper oyuncusu birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başardı. Gökhan Zan 2008-2009 sezonu öncesi oynanan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Servet Çetin'le birlikte başarılı performans ortaya koymuş Türkiye ile Çeyrek final'e kadar yükseldi.
Gökhan Zan, 2008-2009 sezonunda da başarılı performansını devam ettiren başarılı futbolcu, Mustafa Denizli'nin yönettiği Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ile savunmanın göbeğinde takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Lig'de 19, Türkiye kupası'nda 7 maçta forma giyen Zan, takımıyla çifte kupa kaldırdı. 2009-2010 sezonunda ise Beşiktaş ile kontratı biten başarılı savunmacı Galatasaray'a imza attı.
2012-13 sezonu başında ise Cris'in takıma dahil olmasıyla başta Bursaspor olmak üzere adı birçok kulüple anılan Zan, Galatasaray'da kaldı.
GÖKHAN ZAN OYNADIĞI TAKIMLAR
1999-2000 - Hatayspor
2000-2003 - Çanakkale Dardanelspor
2003-2009 - Beşiktaş
2004-2005 - Gaziantepspor
2009-2015 - Galatasaray
GÖKHAN ZAN BAŞARILARI
Avrupa Futbol Şampiyonası (1): 2008 (Yarı final)
BEŞİKTAŞ 5 KUPA
Süper Lig (1): 2009
Türkiye Süper Kupası (1): 2006
Türkiye Kupası (3): 2006, 2007, 2009
GALATASARAY 5 KUPA
Süper Lig (2): 2012, 2013
Süper Kupa (2): 2012, 2013
Türkiye Kupası (1): 2014
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