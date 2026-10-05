İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Peki, Göktuğ Hazar Erel kimdir? Hakem Göktuğ Hazar Erel neden adliyeye sevk edildi?

GÖKTUĞ HAZAR EREL KİMDİR?

Göktuğ Hazar Erel, İstanbul bölgesine bağlı olarak görev yapan bir futbol hakemidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem bilgi sayfasında Erel'in lisans numarası 31937 olarak yer alırken, klasman bilgisi "iptal" şeklinde görünüyor. Kariyerinde yardımcı hakem olarak öne çıkan Erel, son dönemde üst klasman yardımcı hakemi olarak Süper Lig maçlarında görev aldı.

GÖKTUĞ HAZAR EREL NEDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, dijital materyaller ve mali hareketlere ilişkin incelemeler gerçekleştirilmişti. Soruşturma çerçevesinde MASAK kayıtlarının ayrıntılı analizi ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesinin ardından Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan iki hakemin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Kol ve Erel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.