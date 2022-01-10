Gol düellosunda Juventus'tan müthiş geri dönüş: 4-3

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:41

Serie A'da Juventus, 3-1 geriye düştüğü maçta Roma'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Gol düellosuna sahne olan maçta Juve'nin galibiyet gollerini 18'de Dybala, 70'te Locatelli, 72'de Kulusevski ve 77'de De Sciglio kaydetti.

Roma'nın golleri ise 11'de Abraham, 48'de Mkhitaryan ve 53'te Pellegrini'den geldi.

Roma'da Pellegrini 83. dakikada penaltı atışından yararlanamazken Juventus'ta De Ligt 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.