Gol düellosunda Juventus'tan müthiş geri dönüş: 4-3

Serie A'nın 21. haftasında Juventus, Roma deplasmanında 3-1 geriye düştüğü maçı 7 dakikada bulduğu gollerle 4-3 kazandı. Siyah-beyazlı takım maçı 10 kişi tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:41
Gol düellosunda Juventus'tan müthiş geri dönüş: 4-3
Abone Ol google-news

Serie A'da Juventus, 3-1 geriye düştüğü maçta Roma'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Gol düellosuna sahne olan maçta Juve'nin galibiyet gollerini 18'de Dybala, 70'te Locatelli, 72'de Kulusevski ve 77'de De Sciglio kaydetti.

Roma'nın golleri ise 11'de Abraham, 48'de Mkhitaryan ve 53'te Pellegrini'den geldi.

Roma'da Pellegrini 83. dakikada penaltı atışından yararlanamazken Juventus'ta De Ligt 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler