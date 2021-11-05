Golbol Avrupa Şampiyonası'nda farklı galibiyet!
Golbolde Türkiye Erkek Milli Takımı, Yunanistan'ı 10-3 yendi.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Yunanistan'ı 10-3 mağlup etti.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, Yunanistan ile karşılaştı.
Müsabakanın henüz ilk dakikalarında attığı gollerle 2-0 öne geçen Türkiye, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 10-3 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.
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