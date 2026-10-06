'Golden Boy' adayları belli oldu: Real Madrid ve Barcelona'da 3'er isim yer aldı

İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından her yıl genç futbolculara verilen Golden Boy ödülünde bu senenin adayları belli oldu. Sona kalan 25 futbolcudan üçer isim Barcelona ve Real Madrid'den yer aldı.
İşte Golden Boy adayları:
Pau Cubarsi | Barcelona
Ayyoub Bouaddi | Manchester City
Warren Zaire Emery | PSG
Yan Diomande | Real Madrid
Luka Vuskovic | Brighton
Victor Froholdt | Porto
Myles Lewis-Skelly | Arsenal
Rayan | Bournemouth
Jorrel Hato | Chelsea
Lennart Karl | Bayern Münih
Estevao | Chelsea
Endrick | Real Madrid
Junior Kroupi | Bournemouth
Prestianni | Benfica
Karetsas |Borussia Dortmund
Said El Mala | Köln
Jon Martin | Real Sociedad
Marc Bernal | Barcelona
Kerim Alajbegovic | Juventus
Finn Jelstch | Stuttgart
Wild Card ile dahil olanlar:
Kostoulas | Brighton
Joane Gadou | Borussia Dortmund
Franco Mastantuono | Real Madrid
Rodrigo Mora | Roma
Xavi Espart | Barcelona