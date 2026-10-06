Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Golden Boy' adayları belli oldu: Real Madrid ve Barcelona'da 3'er isim yer aldı

'Golden Boy' adayları belli oldu: Real Madrid ve Barcelona'da 3'er isim yer aldı

6.10.2026 09:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
'Golden Boy' adayları belli oldu: Real Madrid ve Barcelona'da 3'er isim yer aldı

Golden Boy Ödülü'nde son 25'a kalan adaylar belli oldu. Real Madrid ve Barcelona'dan 3'er isim ödüle aday gösterildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından her yıl genç futbolculara verilen Golden Boy ödülünde bu senenin adayları belli oldu. Sona kalan 25 futbolcudan üçer isim Barcelona ve Real Madrid'den yer aldı.

İşte Golden Boy adayları:

Pau Cubarsi | Barcelona

Ayyoub Bouaddi | Manchester City

Warren Zaire Emery | PSG

Yan Diomande | Real Madrid

Luka Vuskovic | Brighton

Victor Froholdt | Porto

Myles Lewis-Skelly | Arsenal

Rayan | Bournemouth

Jorrel Hato | Chelsea

Lennart Karl | Bayern Münih

Estevao | Chelsea

Endrick | Real Madrid

Junior Kroupi | Bournemouth

Prestianni | Benfica

Karetsas |Borussia Dortmund

Said El Mala | Köln

Jon Martin | Real Sociedad

Marc Bernal | Barcelona

Kerim Alajbegovic | Juventus

Finn Jelstch | Stuttgart

Wild Card ile dahil olanlar:

Kostoulas | Brighton

Joane Gadou | Borussia Dortmund

Franco Mastantuono | Real Madrid

Rodrigo Mora | Roma

Xavi Espart | Barcelona

İlgili Konular: #ödül #Golden Boy

İlgili Haberler

İspanyol basını yazdı: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
İspanyol basını yazdı: Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in, 21 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Arda Güler İtalya-Türkiye maçında neden yok? Arda Güler kadroda neden yer almıyor?
Arda Güler İtalya-Türkiye maçında neden yok? Arda Güler kadroda neden yer almıyor? Arda Güler, İtalya-Türkiye karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Milli yıldızın kritik mücadelede neden kadroda olmadığı merak edilirken, konuya ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti: 100 milyon Euro
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti: 100 milyon Euro LaLiga'da futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Real Madrid'in ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler yeni piyasa değeri 100 milyon Euro oldu.