Gonzalo Garcia yeni takımına imzayı attı

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Real Madrid, genç futbolcusu Gonzalo Garcia'nın takımdan ayrıldığını resmi olarak duyurdu.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de adı anılan 22 yaşındaki forvet, İngiltere Premier League temsilcisi Fulham ile anlaşmaya vardı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, genç yetenek ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Bu transfer operasyonu kapsamında Fulham'ın, Real Madrid'e 40 milyon Euro bonservis bedeli ödediği ifade edildi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

İmza töreninin ardından kulüp medyasına açıklamalarda bulunan Gonzalo Garcia, duyduğu mutluluğu dile getirdi. Genç golcü, "Çok minnettarım, burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetim kuruluna ve Arbeloa'ya teşekkür etmeliyim ve göreve başlamak için çok, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanarak yeni macerası için duyduğu büyük heyecanı vurguladı.