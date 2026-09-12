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Görevine devam edeceği açıklanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı
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Görevine devam edeceği açıklanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı

12.09.2026 15:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Görevine devam edeceği açıklanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı

İstifa kararından vazgeçen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer aldı.

Görevine devam edeceği açıklanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı

Fenerbahçe'de görevine devam kararı alan İsmail Kartal, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekip deneyimli teknik adam için paylaşım yaptı.

Görevine devam edeceği açıklanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı

Fenerbahçe, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor" paylaşımında bulundu.

Görevine devam edeceği açıklanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı

NE OLMUŞTU?

İsmail Kartal, perşembe akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı oynanan maçın ardından Fenerbahçe'deki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söylemişti.

Görevine devam edeceği açıklanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Kartal paylaşımı

CUMA ANTRENMANA ÇIKMADI

İsmail Kartal, yaşananların ardından cuma günkü idmanda yer almadı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüştü ancak deneyimli teknik adamı ikna edemedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, devreye girdi ve İsmail Kartal'ı ikna etti.

Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından cuma akşamı saat 20.30 sularında teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

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