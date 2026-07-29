Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 eleme turu heyecanı devam ediyor.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Michal Gasparik'in çalıştırdığı Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Zabrze Arena'da oynanacak mücadele 21:00'de başlayacak.
GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Lothar D'hondt'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus kanalından şifreli bir şekilde yayımlanacak.
Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.
Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.