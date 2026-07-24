Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe'nin Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Kritik mücadelede düdük Belçikalı hakem Lothar D'hondt'ta olacak.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.
VAR'DA BOTERBERG GÖREV YAPACAK
Karşılaşmanın VAR hakemi Jan Boterberg olarak belirlenirken, AVAR görevini Simon Bourdeaud'hui üstlenecek.