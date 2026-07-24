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Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

24.07.2026 14:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe'nin Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Kritik mücadelede düdük Belçikalı hakem Lothar D'hondt'ta olacak.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

VAR'DA BOTERBERG GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın VAR hakemi Jan Boterberg olarak belirlenirken, AVAR görevini Simon Bourdeaud'hui üstlenecek.

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