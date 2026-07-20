Gornik Zabrze maçı öncesi... İsmail Kartal'dan Ake, Greenwood ve Asensio kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynanacak ilk maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Rakibi izledik, analizlerini yaptık. Rakibimizi hazırlık maçları, son oynadığı kupa finalini ve geçen seneki maçlarını izledik. Bu takımın hocasıyla Trnava maçında karşı karşıya gelmiştik. Rakip takımın hocası bayağı hırslı, 'Bu maça özel olarak hazırlanıyorum' gibi açıklamaları var. Biz de iyi hazırlandık. Taraftarlarımıza bu maçta güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah o mesajı verip camiamızı mutlu etmek istiyoruz."

"BENİM ÇOK KESKİN VE NET İSTEKLERİM VAR"

"Geçmişte birlikte çalıştığım oyuncularım benim ne istediğimi biliyorlar. Benim çok keskin ve net isteklerim var. Onlar da bunu biliyorlar. Yeni oyuncular da bu oyunu benimsediklerini söylüyorlar."

"BÜYÜK İHTİMALLE AKE VE GREENWOOD LİSTEDE OLACAK"

"Liste bu akşam belli olacak. Büyük ihtimalle Ake ve Greenwood listede olacak. Greenwood daha tam yüzde yüz hazır değil. Ake ona göre daha hazır vaziyette. Yarın kadroda olacaklar ama ilk 11 için yarın sabah karar vereceğiz. Asensio yarın ilk 11'de olmayacak çünkü yüzde yüz hazır değil henüz. Yüzde yüz hazır olduğunda kadrodaki yerini alacaktır."

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

"Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak.

"1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

"Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla. 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum."

İRFAN CAN KAHVECİ: "YENİ TRANSFER OLMUŞ GİBİYİM"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni transfer olmuş gibi heyecanlı olduğunu belirtti.

Taraftarlarla sezona güzel bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini dile getiren İrfan Can, "Biraz heyecanlıyım. Yeni transfer olmuş gibiyim. Yarın önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var, inşallah yarın onu sonlandırmak için ilk adımımızı atacağız. İnşallah taraftarımızla güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

Geçen sene yaşadığı olaylar neticesinde daha hırslandığını aktaran İrfan Can, "Geçen sene yaşadığım olaylar Dünya Kupası'nda daha fazla süre bulmama engel oldu. Bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça olgunlaşıyor, kendime daha iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonun benim için daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Sadece ben değil, Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan hoca, en başarılı sezonları onunla geçirdik. Tüm takıma dokunan bir isim" değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların desteğini her zaman hissettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Onların desteğini her zaman hissediyorum, onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum. Hem ben hem takım iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım eksik bir yanım var. İnşallah onu bu sene tamamlayacağım" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.