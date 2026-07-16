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Gornik Zabrze'yi elemesi halinde... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Gornik Zabrze'yi elemesi halinde... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

16.07.2026 12:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Gornik Zabrze'yi elemesi halinde... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, bu engeli aşması durumunda 3. Eleme Turu'nda karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşti.

Sarı-lacivertli ekibin 3. Eleme Turu'na yükselmesi halinde muhtemel rakipleri; Union Saint-Gilloise (Belçika), Sparta Prag (Çekya), Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi ve son olarak NEC Nijmegen (Hollanda) olarak sıralandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze engelini geçmesi halinde adını yazdıracağı 3. Eleme Turu'nda bu ekiplerden biriyle gruplara kalma yolunda play-off mücadelesi vermek için karşı karşıya gelecek.

Play-off turuna kalınması halinde ise Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine Lyon (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç) ve Olympiakos (Yunanistan) eklenecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki ilk resmi sınavları ve kritik tarihler şu şekilde:

21 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Gornik Zabrze

28 Temmuz 2026: Gornik Zabrze - Fenerbahçe

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