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Göztepe, bir puanı 90+3'te kurtardı

Göztepe, bir puanı 90+3'te kurtardı

20.09.2026 22:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Göztepe, bir puanı 90+3'te kurtardı

Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında 90+3'te bulduğu penaltı golüyle 2-2'yi buldu. İzmir temsilcisi, 6. hafta sonunda galibiyet hasretini sürdürerek 3 puanla 17. sırada kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Göztepe, 2. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Juan, 64. dakikada fileleri havalandırdı ve VAR incelemesinin ardından Göztepe'nin golü geçersiz sayıldı.

Ibrahim Olawoyin, 70. dakikada skora dengeyi getirdi. Iustin Doicaru, 81. dakikada Çaykur Rizespor'u öne geçirdi. İki golün asistini de Mithat Pala yaptı.

Göztepe, 90+3'te Efkan Bekiroğlu'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.

Çaykur Rizespor, puanını 10'a yükseltti.

Ligde henüz kazanamayan Göztepe, 3 puanla 17. sırada kaldı.

Milli ara sonrası Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #göztepe #çaykur rizespor #Trendyol Süper Lig

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