Göztepe Brown Ideye ile yollarını ayırdı
Göztepe, Brown Ideye'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile yollar ayrıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
2020-2021 sezonu başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Ideye, fazla forma şansı bulamadığı bu sezon ligde 5 maçta 40 dakika sahada kaldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."
Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 20, 2021
Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. #Göztepe pic.twitter.com/LZYB5Gpu0C
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Ekonomistlerden kara haber
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Sahte içki ölümleri için emsal karar
- Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler