Göztepe Brown Ideye ile yollarını ayırdı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:14

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile yollar ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonu başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Ideye, fazla forma şansı bulamadığı bu sezon ligde 5 maçta 40 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. #Göztepe pic.twitter.com/LZYB5Gpu0C — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 20, 2021



