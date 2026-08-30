Göztepe'den bir hakem tepkisi daha: 'Yıllardır değişmeyen komedi…'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi müsabakayı 3-2 kazanırken Göztepe kanadı, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarına büyük tepki gösterdi.

Dün akşam maçın ardından "Her sene aynı komedi! Mehmet Türkmen şirin hakem" paylaşımını yapan İzmir temsilcisi, bugün konuyla ilgili bir paylaşım daha gönderdi.

Bu kez Göztepe'den yapılan paylaşımda "Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park!" ifadelerine yer verildi.