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Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

5.08.2026 09:11:00
Güncellenme:
AA
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Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Kasım 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Gökdeniz, kariyerinde son olarak Bodrum FK forması giydi. Birçok farklı mevkide görev yapabilen Gökdeniz, Süper Lig'de 101 kez forma giyerken, 21 ve 19 yaş altı milli takımlarımızda toplam 15 karşılaşmada görev aldı. Gökdeniz Bayrakdar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz."

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