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Göztepe, hazırlık maçında HNK Gorica'yı mağlup etti

Göztepe, hazırlık maçında HNK Gorica'yı mağlup etti

13.07.2026 21:01:00
Güncellenme:
AA
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Göztepe, hazırlık maçında HNK Gorica'yı mağlup etti

Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi HNK Gorica'yı 2-0 yendi.

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Rutec Spor Parkı'ndaki müsabakaya Göztepe; Arda Çimen, Ogün Bayrak, Sundberg, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Rhaldney, Antunes, Janderson, Armstrong 11'iyle çıktı.

Karşılaşmada Göztepe'nin gollerini, 28. dakikada Armstrong ve ikinci yarıda oyuna giren Juan 49. dakikada kaydetti.

Öte yandan, yeni transferler Sundberg, Matos ve Armstong ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydi.

İzmir temsilcisi Göztepe'nin kamp programı kapsamında oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar 4 hazırlık maçı daha oynayıp yurt dışı kampını tamamlayacak.

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