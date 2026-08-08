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Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi
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Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi

8.08.2026 22:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi

İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede goller Noah Sonko, Janderson ve Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübilesi için Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sezon öncesindeki son hazırlık maçında kazanan taraf 2-1'lik skorla Göztepe oldu.

Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Göztepe, 45+4. dakikada Noah Sonko ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarının başında 50. dakikada Janderson farkı ikiye çıkarırken, Trabzonspor 53. dakikada Metehan Mimaroğlu ile karşılık verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi

İSMAİL KÖYBAŞI SAHALARA VEDA ETTİ

Karşılaşma, her iki takımın da formasını giyen İsmail Köybaşı için özel anlam taşıdı.

37 yaşındaki İsmail Köybaşı, kendisi için düzenlenen jübile maçında futbolculuk kariyerine veda etti. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma öncesinde kızıyla birlikte tribünleri selamlarken taraftarlarla da vedalaştı.

Köybaşı, seremoni sırasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli futbolcu, jübile maçı öncesinde tribünlere üçlü de çektirdi.

Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi

Göztepe, sezon öncesindeki son hazırlık maçını galibiyetle tamamlarken Trabzonspor yeni sezon öncesindeki son provasından mağlubiyetle ayrıldı.

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