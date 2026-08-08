Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı 'nın jübilesi için Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İSMAİL KÖYBAŞI SAHALARA VEDA ETTİ

Karşılaşma, her iki takımın da formasını giyen İsmail Köybaşı için özel anlam taşıdı.

37 yaşındaki İsmail Köybaşı, kendisi için düzenlenen jübile maçında futbolculuk kariyerine veda etti. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma öncesinde kızıyla birlikte tribünleri selamlarken taraftarlarla da vedalaştı.

Köybaşı, seremoni sırasında duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli futbolcu, jübile maçı öncesinde tribünlere üçlü de çektirdi.