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Göztepe maçı kadrosu açıklandı: Trabzonspor'dan Salah kararı

Göztepe maçı kadrosu açıklandı: Trabzonspor'dan Salah kararı

7.08.2026 18:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Göztepe maçı kadrosu açıklandı: Trabzonspor'dan Salah kararı

Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübile maçında yarın akşam karşı karşıya gelecek. Trabzonsporlu taraftarların gözü bir yandan Mohamed Salah'ın üzerindeydi ancak Mısırlı yıldız, kamp kadrosunda yer almadı.
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Göztepe ile Trabzonspor, her iki takımda da forma giyen İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşılaşacak. Yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka, yeni sezon öncesi ciddi bir prova olarak dikkat çekiyor.

BİLETLERİN TAMAMINA YAKINI TÜKENDİ

Saat 20:00'de başlayacak özel maçta iki kulübün taraftarları müsabakayı ortak tribünde izleyecek. Biletlerin büyük bölümü tükenirken, karşılaşmaya sadece Göztepe ve Trabzonspor Passo kart sahipleri girebilecek.

SALAH KADRODA YOK

Bu anlamlı maç öncesi Trabzonsporlu taraftarların gözü bir yandan da Mohamed Salah'ın üzerindeydi. Mısırlı yıldızın kadroda olup olmayacağı ve bordo-mavili formayı giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Tüm bu sorular yanıt buldu. Trabzonspor, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıklarken Salah kafilede yer almadı. Karadeniz devinin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Onuralp, Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muci, Aral, Saviolo, Metehan, Mitongo, Umut ve Onuachu.

YILLAR SONRA GÖRKEMLİ VEDA

Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturacak.

Trabzonspor’da 2022 yılında Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan İsmail Köybaşı, kariyerinin son 4 sezonunda forma giydiği Göztepe’de 2024’te 1’inci Lig’de takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

A Milli Takım'da 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 28 maçta oynayan İsmail Köybaşı, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de yıllarca görev yaptı. Tecrübeli futbolcunun son kez formayı sırtına geçirerek sahalara iki takım futbolcularının omuzlarında veda etmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #göztepe #trabzonspor #mohamed salah

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