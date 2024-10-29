Göztepe'de eksikler can sıkıyor!
Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçtiği haftada, Gaziantep FK maçına eksiklerle hazırlanıyor.
Süper Lig'de Trabzonspor'u evinde 2 -1 yenip çıkışa geçen Göztepe, cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK müsabakasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu can sıktı.
Trabzonspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Isaac Solet'ten yoksun sahaya çıkacak olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un Doğan Erdoğan ve Victor Hugo'ya 'hazır ol' emri verdiği bildirildi.
Gaziantep deplasmanında Doğan, Hugo ve Tijanic üçlüsü ile orta sahayı kuracak. Bulgar çalıştırıcının, sakatlığı süren golcü Romulo'yu da riske etmeyeceği kaydedildi.
İleri uçta tıpkı Trabzonspor müsabakasında olduğu gibi Juan-Fofana ikilisine forma vermesi beklenen Stoilov'un Ahmed Ildız ve Matsuki'yi de maçın gidişatına göre oyuna alacağı öğrenildi.
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