Göztepe'de son 7 maç için flaş karar
Spor Toto Süper Lig'de zorlu günler geçiren Göztepe'de, başkan Talat Papatya, düşüncelerini kabul etmeyen oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanvekili Talat Papatya, bu hafta oyuncularla tek tek görüşüleceğini ve düşüncelerini kabul etmeyen oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini bildirdi.
Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, çok zor şartlar ve adil olmayan rekabet ortamında mücadele ettiklerini savundu.
İstemedikleri ve kendilerine yakışmayan bir noktada oldukları gerçeğini kabul etmek zorunda olduklarını aktaran Papatya, şunları kaydetti:
"Öncelikle matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe'ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verilecektir. Bu durum gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır. Bu hafta oyuncularla tek tek görüşülecek, bu önemli süreçte düşüncelerimizi kabul etmeyen oyunculara Göztepe menfaatleri doğrultusunda sezon sonuna kadar izin verilecektir. Kulübümüz ile ilgili konularda devir sürecini de kapsayan daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yazıcı yapacaktır."
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