Göztepe'den evinde üst üste 9. galibiyet!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe, iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe evinde Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 8. dakikada Juan kaydetti.
İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu.
Göztepe'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde:
2-2 Fenerbahçe
2-0 Bodrum FK
3-0 Kayserispor
3-2 Sivasspor
2-1 Trabzonspor
2-0 Konyaspor
3-1 Adana Demirspor
3-0 Rizespor
5-0 Kasımpaşa
1-0 Antalyaspor
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu.
Puanını 34'e yükselten Göztepe gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
21 puanda kalan Antalyaspor ise ligin bir sonraki maç haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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