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Göztepeli kaleci Luka Gugeshashvili'den sert tepki: 'Yaptığınız şey taraftarlık değil'

Göztepeli kaleci Luka Gugeshashvili'den sert tepki: 'Yaptığınız şey taraftarlık değil'

7.09.2026 23:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Göztepeli kaleci Luka Gugeshashvili'den sert tepki: 'Yaptığınız şey taraftarlık değil'

Göztepe'nin 27 yaşındaki Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili, 4-2 kaybettiklier Gaziantep FK maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gugeshashvili, Göztepeli taraftarların kendisini ıslıklamasına tepki gösterirken, "Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var" ifadelerini kullandı.
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 yenildi.

Maçın ilk yarısında Göztepe kalesini koruyan Luka Gugeshashvili, 4 gol yiyince tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

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İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Tribündeki taraftarlar, Luka Gugeshashvili topa her dokunduğunda ıslıkladı. Gürcü kaleci ikinci yarının başında yerini Arda Özçimen'e bıraktı.

Maçın ardından Luka Gugeshashvili açıklama yaptı.

Luka Gugeshashvili'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz.

Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var.

Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.

Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...

Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle."

İlgili Konular: #göztepe #gaziantep #Kaleci

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