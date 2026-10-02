Gözyaşları içinde sahayı terk etmişti: Mike James'ten Anadolu Efes'e kötü haber

EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 77-72 yenildi. Maçın son anlarında sezonun yeni transferi Mike James sakatlandı.

Sahayı sedyeyle terk eden Amerikalı oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

Anadolu Efes bugün yapılan kontrollerin ardından oyuncunun son durumunu açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, "Aşil tendonu bölgesinden sakatlık yaşayan Mike James için detaylı tetkikler gerçekleştirilecek ve tedavisi için planlama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

36 yaşındaki oyuncunun uzun süre parkelerden uzak kalması bekleniyor.