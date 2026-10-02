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Gözyaşları içinde sahayı terk etmişti: Mike James'ten Anadolu Efes'e kötü haber

Gözyaşları içinde sahayı terk etmişti: Mike James'ten Anadolu Efes'e kötü haber

2.10.2026 18:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Gözyaşları içinde sahayı terk etmişti: Mike James'ten Anadolu Efes'e kötü haber

Anadolu Efes'in Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaştığı maçta sakatlanan Mike James'ten kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 77-72 yenildi. Maçın son anlarında sezonun yeni transferi Mike James sakatlandı.

Sahayı sedyeyle terk eden Amerikalı oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

Anadolu Efes bugün yapılan kontrollerin ardından oyuncunun son durumunu açıkladı.

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Yapılan bilgilendirmede, "Aşil tendonu bölgesinden sakatlık yaşayan Mike James için detaylı tetkikler gerçekleştirilecek ve tedavisi için planlama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

36 yaşındaki oyuncunun uzun süre parkelerden uzak kalması bekleniyor.

İlgili Konular: #anadolu efes #sakatlık #Mike James

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