Granada - Bilbao maçı yarıda kaldı!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 19:33

Güncelleme: 10.12.2023 - 19:36

Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta kötü bir olay yaşandı.

İki ekibin karşılaştığı maçın 17. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Sağlık görevlileri, taraftarın yardımına koştu. Granadalı taraftarın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Mücadelenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.