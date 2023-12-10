Granada - Bilbao maçı yarıda kaldı!
İspanya La Liga'nın 16. hafta karşılaşmasında Granada evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Maçı takip eden bir taraftarın rahatsızlanması nedeniyle karşılaşma durduruldu.
Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta kötü bir olay yaşandı.
İki ekibin karşılaştığı maçın 17. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Sağlık görevlileri, taraftarın yardımına koştu. Granadalı taraftarın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Mücadelenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.
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