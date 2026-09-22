Sahte koronavirüs sertifikası iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Granit Xhaka, İsviçre Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Peki, Granit Xhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? Granit Xhaka hangi takımlarda oyandı?

GRANİT XHAKA KİMDİR?

Granit Xhaka, 27 Eylül 1992 tarihinde, eski Yugoslavya sınırları içinde bulunan Kosova'dan göç eden Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak İsviçre'nin Basel şehrinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başladı ve Basel'in altyapısında yetişti. Futbol kariyerinin temellerini burada atan Xhaka, daha sonra profesyonel futbol hayatına adım attı.

GRANİT XHAKA KARİYERİ

Futbol kariyerine İsviçre'nin Basel kulübünde başlayan Granit Xhaka, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Basel formasıyla iki lig şampiyonluğu yaşadı ve genç yaşta önemli bir futbol deneyimi kazandı.

Xhaka, 2012 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Almanya'da geçirdiği yıllarda performansını geliştirdi ve uluslararası arenada daha fazla tanınmaya başladı. 2016 yılında İngiltere Premier Lig kulübü Arsenal'e transfer olan futbolcu, orta sahada önemli görevler üstlendi.

Arsenal'daki kariyeri boyunca zaman zaman eleştirilere maruz kalan Xhaka, buna rağmen takımın önemli oyuncuları arasında yer aldı. Kulüpte geçirdiği yedi sezon boyunca 297 resmi maçta forma giydi ve liderlik özellikleriyle öne çıktı.

2023 yılında kariyerini yeniden Almanya'da sürdürme kararı alan Xhaka, Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Takımın orta sahasında önemli bir rol üstlenen futbolcu, 2023-2024 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası zaferi yaşayan kadronun bir parçası oldu.

Xhaka, İsviçre Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer aldı. Genç milli takımlarda görev yapan futbolcu, 2009 yılında İsviçre ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. Daha sonra A Milli Takım formasını giydi ve uluslararası turnuvalarda ülkesini temsil etti.

Orta sahada oyun kurma, mücadele gücü ve liderlik özellikleriyle tanınan Granit Xhaka, kulüp kariyeri ve milli takım performansıyla İsviçre futbolunun öne çıkan isimlerinden biri oldu.