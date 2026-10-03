Greenwood kırmızı gördü: Fenerbahçe, 11 kişi devam etti

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında tansiyon yükseldi. Turan Tovuz'dan Roderick Miller'ın müdahalesine sinirlenen Mason Greenwood, rakibine tekme attı ve kırmızı kart gördü.

Miller ise pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.

OYUN DURDU, İTİRAZLAR YAPILDI

Greenwood'un kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcular başta Matteo Guendouzi olmak üzere hakeme yoğun şekilde itiraz etti.

Oyunun başlamadığı bölümde iki takım oyuncuları da kenara geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Teknik Direktör İsmail Kartal da hakemle görüşerek yaşananları değerlendirdi.

Guendouzi de hakeme yönelik tepkisinin ardından sarı kart gördü.

GREENWOOD YERİNE FETTAHOĞLU

Yaşananların ardından iki takım, karşılaşmanın bir dostluk maçı olması nedeniyle anlaşmaya vardı.

Bu doğrultuda kırmızı kart gören Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu.

Böylece Fenerbahçe, karşılaşmaya 11 kişiyle devam etti.