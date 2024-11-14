G.Saray Başkanı Özbek, söz verdikleri projeleri yaptıklarını söyledi

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:29

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider, Avrupa Ligi’nde 3. sıradayız. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi. Divan toplantısında konuşan Özbek, “Florya arazimizle ilgili ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. Kemerburgaz tesislerimize geçmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Özbek, 10 Kasım’da G.Saray taraftarının yaptığı koreografi için, “Tüylerim diken diken izledim. Cumhuriyetin gururuyuz. G.Saray sevgisi ve Atatürk’e olan bağlılığımız, sevgimizin nişanesidir” dedi.