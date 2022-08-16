16 Ağustos 2022 Salı, 17:37

Hu¨cum hattına yeni oyuncular eklemek isteyen Galatasaray'a su¨rpriz bir o¨neri geldi.

Metz formasıyla Fransa Ligue 2'ye gu¨zel bir bas¸langıc¸ yapan Georges Mikautadze, Galatasaray'a o¨nerildi.

DAZN Italia'dan Orazio Accomando'nun yaptıgˆı habere go¨re; Mikautadze, Galatasaray'ın yanı sıra Lecce ve Torino'ya da o¨nerildi. Bu o¨neri kars¸ısında Galatasaray'ın tavrı henu¨z bilinmiyor.

MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Fransa'da Lyon'da dogˆan ve Metz B takımından c¸ıkan Gu¨rcu¨ forvet, son iki sezonu Belc¸ika ekibi Seraing'de kiralık olarak gec¸irmis¸ti. Gec¸en sezon Seraing forması altında 33 mac¸ta forma giyen 21 yas¸ındaki forvet 14 gol 2 asistle oynadı ve Metz'e geri do¨ndu¨.

Fransa Ligue 2'de ise sezonu, c¸ıktıgˆı 3 mac¸ta 2 gol 1 asistlik katkıyla ac¸tı.

Georges Mikautadze, bugu¨ne dek Gu¨rcistan A Milli Takımı formasını 11 mac¸ta giyerken 2 gol atma bas¸arısı go¨sterdi.