Gürcü forvet Georges Mikautadze, Galatasaray'a önerildi!
Fransa İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu sezona Metz formasıyla 3 maçta 2 gol 1 asistlik performansla başlayan 21 yaşındaki forvet Georges Mikautadze Galatasaray'a önerildi.
Hu¨cum hattına yeni oyuncular eklemek isteyen Galatasaray'a su¨rpriz bir o¨neri geldi.
Metz formasıyla Fransa Ligue 2'ye gu¨zel bir bas¸langıc¸ yapan Georges Mikautadze, Galatasaray'a o¨nerildi.
DAZN Italia'dan Orazio Accomando'nun yaptıgˆı habere go¨re; Mikautadze, Galatasaray'ın yanı sıra Lecce ve Torino'ya da o¨nerildi. Bu o¨neri kars¸ısında Galatasaray'ın tavrı henu¨z bilinmiyor.
MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ
Fransa'da Lyon'da dogˆan ve Metz B takımından c¸ıkan Gu¨rcu¨ forvet, son iki sezonu Belc¸ika ekibi Seraing'de kiralık olarak gec¸irmis¸ti. Gec¸en sezon Seraing forması altında 33 mac¸ta forma giyen 21 yas¸ındaki forvet 14 gol 2 asistle oynadı ve Metz'e geri do¨ndu¨.
Fransa Ligue 2'de ise sezonu, c¸ıktıgˆı 3 mac¸ta 2 gol 1 asistlik katkıyla ac¸tı.
Georges Mikautadze, bugu¨ne dek Gu¨rcistan A Milli Takımı formasını 11 mac¸ta giyerken 2 gol atma bas¸arısı go¨sterdi.
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