Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae için transfer itirafı!

Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae'nin Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan kulüp Napoli'ye gitmesine aracılık eden menajer Hoo Lee, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Lee, Avrupa'daki birçok kulübün Güney Koreli futbolcu için teklif yaptığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 18:43
Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae için transfer itirafı!
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Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae için transfere aracılık eden menajer Hoo Lee açıklamalarda bulundu.

Lee, "Teklif yapan sadece Napoli değildi. Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes de Kim Min Jae ile sözleşme imzalamak istedi. Bu takımların birçoğu Kim ile görüntülü görüşmeler yaptı" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcunun Napoli'yi tercih nedenini de açıklayan Hoo Lee, "Kim'in iyi bir takımda, yüksek seviyede düzenli oynamasını istedik. O takım Napoli'ydi" dedi.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Napoli, başarılı savunma oyuncusu için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.


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