Bu sezon UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takımımız ilk maçında Belçika ile karşılaşacak. TFF, 12 Kasım Perşembe günü Türkiye-Belçika maçının Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Peki, Gürsel Aksel Stadyumu nerede? Gürsel Aksel Stadyumu'nun kapasitesi ne kadar?

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE?

Gürsel Aksel Stadyumu, ya da sponsorluk anlaşması gereği ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu tam adıyla Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 23.376 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyumdur. Ev sahibi Göztepe futbol takımının eski stadı ve eski tesisleri olan ana merkez yıkılarak aynı arazi üzerine inşa edildi. Temel atma işlemleri 9 Eylül 2017 tarihinde yapıldı. 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş maçı ile açıldı.