H.Kralove’yi 1-0 yenen temsilcimiz, UEFA Ligi Play-Off’unda K.Zalgiris’in rakibi oldu

Beşiktaş doludizgin ilerliyor. Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Hradec Kralove’yi aynı skorla mağlup ederek adını Play-Off’a yazdırdı. Beşiktaş’a turu getiren golü Cerny attı. Siyah-Beyazlılar, Play-Off turunda Kauno Zalgiris’le karşılaşacak. Kartal ilk maçı 20 Ağustos’ta evinde, rövanşı ise 27 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.

TROSSARD İLK KEZ

Beşiktaş’ın yeni transferi Trossard 67. dakikada oyuna girerek SiyahBeyazlı formayı ilk kez giydi. Stadı dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, Belçikalı yıldıza büyük destek verdi.

VLAHOVİC’TEN 3 YILLIK İMZA

Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan Sırp santrfor Dusan Vlahovic’le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki golcüye her bir sezon için 7.5 milyon Avro garanti ücret ödeneceğini açıkladı. Vlahovic, Beşiktaş’ta 28 numaralı formayı giyecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Vlahovic, taraftarlarımızın beklentisinin farkında. Elinden gelenin fazlasını gösterecektir” dedi. Yıldız santrfor ise “Beşiktaş’ta olduğum için mutlu ve gururluyum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Başkanımıza, teknik direktörümüze ve burada olmamda emeği bulunanlara teşekkür ederim. Siyahla beyaz hayat boyu beni takip etti. Partizan’da başlayan hikâye, Juventus’un ardından Beşiktaş’la devam ediyor” diye konuştu.