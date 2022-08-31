Haaland coştu Manchester City rahat kazandı!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:31

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 6-0'lık skorla kazandı.

Erling Haaland, 12, 23 ve 38. dakikada attığı gollerle hem hat-trick yaptı hem de ilk yarının skorunu belirledi.

50. dakikada Cancelo, 65 ve 87. dakikalarda Julian Alvarez maçın skorunu tayin ettiler.

Manchester City ile çıktığı 5. maçında 9 gole ulaşan Haaland, ayrıca üst üste ikinci maçında da hat-trick yapmış oldu.

City, bu sonuçla 5. maçında 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. Nottingham Forest ise üst üste 2. yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. Nottingham ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.