Haaland coştu Manchester City rahat kazandı!
Manchester City, Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0'lık skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 6-0'lık skorla kazandı.
Erling Haaland, 12, 23 ve 38. dakikada attığı gollerle hem hat-trick yaptı hem de ilk yarının skorunu belirledi.
50. dakikada Cancelo, 65 ve 87. dakikalarda Julian Alvarez maçın skorunu tayin ettiler.
Manchester City ile çıktığı 5. maçında 9 gole ulaşan Haaland, ayrıca üst üste ikinci maçında da hat-trick yapmış oldu.
City, bu sonuçla 5. maçında 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. Nottingham Forest ise üst üste 2. yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. Nottingham ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
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