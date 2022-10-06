Haaland rekorlara, Manchester City kazanmaya doymuyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:55

Manchester City'nin yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da gündemden düşmüyor.

Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 11 maçta 40 gol atarak İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki en göz kamaştırıcı sezon başlangıcını yaparken, bu gollerin yarısının (19) altında 22 yaşındaki yeni transferinin imzası var.

Takım arkadaşı Jack Grealish'in "Hayatımda onun gibisini görmedim. Her zaman doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlayan bir içgüdüsü var. Muhtemelen şimdiye kadar gördüklerimin ya da birlikte oynadıklarımın en iyisi." dediği Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag karşısında 32 dakikada iki gol atarak 5-0'lık farklı galibiyetin fitilini ateşledi.

Sezon başında topla buluşma sayıları İngiliz basınında dalga konusu olan Haaland, attığı gollerle üzerindeki spot ışıklarının keyfini çıkarırken, dünya yıldızlarının rekorlarını yakın zamanda kıracağının sinyallerini veriyor.

"DEVLER LİGİ"NDE 1,27 GOL ORTALAMASI

Danimarka temsilcisi karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 22 karşılaşmada 28'e çıkaran Norveçli yıldız, maç başına 1,27'lik gol ortalamasına ulaştı.

Haaland, bu ortalamasıyla organizasyon tarihindeki 98 takımdan daha iyi bir performans sergiledi.

Haaland, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Salzburg formasıyla 6 maçta 8, Borussia Dortmund ile 13 maçta 15, Manchester City ile de 3 maçta 5 gol kaydetti.

RONALDO, MESSİ VE LEWANDOWSKİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi'nde 27'şer golü bulunan Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bırakan Haaland, gol ortalamasıyla organizasyon tarihine damga vurmuş Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski gibi yıldızların üzerine yerleşti.

Haaland ve turnuvada en az 20 gol atmış futbolcuların maç başına ortalamaları şöyle:

Futbolcu Gol Sayısı Maç Sayısı Ortalama Erling Haaland 28 22 1,27 Robert Lewandowski 89 109 0,82 Lionel Messi 127 159 0,8 Ruud van Nistelrooy 56 73 0,77 Cristiano Ronaldo 140 183 0,77 Harry Kane 20 27 0,74 Kylian Mbappe 36 56 0,64 Karim Benzema 86 144 0,6

20 MAÇLIK PERFORMANSI REKORLARIN HABERCİSİ

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmesi haline gelen birçok yıldız futbolcuyu sadece maç başına gol ortalaması istatistiğinde değil, ilk 20 maçında ulaştığı gol sayısında da geride bıraktı.

Haaland ve rakiplerinin ilk 20 maçtaki gol sayıları şöyle:

Futbolcu Gol Sayısı Erling Haaland 25 Harry Kane 15 Kylian Mbappe 12 Karim Benzema 12 Robert Lewandowski 11 Lionel Messi 8 Cristiano Ronaldo -

İNGİLTERE TARİHİNE DE GEÇTİ

Erling Haaland, bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçında gol atma başarısını gösteren üçüncü futbolcu oldu.

Daha önce Arsenal formasıyla Marouane Chamakh, Manchester City ile de Ferran Torres bu başarıya ulaşmıştı.

11 FARKLI TAKIMIN AĞLARINI SARSTI

Haaland, 4 sezonluk Şampiyonlar Ligi kariyerinde Beşiktaş'ın da aralarında yer aldığı 11 farklı takıma gol attı.

Norveçli futbolcu, "Devler Ligi"nde Sevilla'ya 6, Genk ve Club Brugge'e 4'er, Beşiktaş ve Napoli'ye 3'er, Paris Saint-Germain ve Kopenhag'a 2'şer, Borussia Dortmund, Lazio, Liverpool ve Zenit'e de 1'er gol kaydetti.

SOL AYAĞIYLA ATTI, PENALTI KAÇIRMADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki 28 golünün 20'sini sol ayağıyla atan Haaland, 5 golü sağ ayağıyla, 3 golü de kafa vuruşla kaydetti.

Organizasyonda üç penaltı atışı kullanan Norveçli futbolcu, üçünü de gole çevirdi.

Haaland, 28 golünün 15'ini ilk yarıda, 13'ünü ise ikinci yarıda rakip filelere gönderdi.