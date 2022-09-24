Haaland'ın golü Norveç'e yetmedi!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 21:43

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Norveç, Slovenya ile karşılaştı.

Stadion Stozice'de oynana mücadeleyi Slovenya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 69. dakikada Sporar ve 81. dakikada Sesko kaydetti. Norveç'in tek golü ise Erling Haaland'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Norveç 10 puanda kalarak bir üst ligi garantileme fırsatını kaçırdı. Slovenya ise puanını 5'e yükseltti ve son sıradaki İsveç ile arasındaki puanı 3'e çıkardı.