Hacıosmanoğlu’na istifa çağrısı

Yayınlanma: 23.02.2025 - 16:19

Güncelleme: 23.02.2025 - 16:38

Galatasaray Kulübü üyeleri ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları “Adalet toplumsal namustur” başlığıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifasını istedi.

3 milyondan fazla kişiye ulaşan açıklamada, Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF’nin seçildiği günden bu yana tek bir kulübün federasyonu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Tüm kulüplere eşit mesafede olması gereken federasyon başkanının, 30 milyondan fazla taraftarı kendisine düşman ilan etmesi kabul edilemez. Federasyon başkanının derhal kurullarıyla birlikte istifa etmesi gerekmektedir” denildi.