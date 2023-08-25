Haftayı 3 galibiyetle kapattık: UEFA ülke puan sıralamasında son durum

UEFA müsabakalarının oynanmasının ardından ülke puan sıralaması güncellendi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta Avrupa'daki maçlarını kazanmasıyla birlikte Türkiye'nin ülke puanındaki yükselişi devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:14
Haftayı 3 galibiyetle kapattık: UEFA ülke puan sıralamasında son durum
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UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı sonuçlar sonrası güncelleme geldi.

Türkiye haftayı 3 galibiyetle kapatırken, 9. sıradaki İskoçya ile aradaki puan farkı 1 tam puanın altına indi.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89.053

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.624

5- Hollanda: 54.000

6- Fransa: 52.247

7- Portekiz: 47.482

8- Belçika: 36.900

9- İskoçya: 31.650

 

10- TÜRKİYE: 30.850

 

11- Avusturya: 29.900

12- İsviçre: 28.775

13- Sırbistan: 27.375

14: Norveç: 26.250

15: Ukrayna: 25.500


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