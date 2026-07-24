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Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
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Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

24.07.2026 10:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Avrupa kupalarında 2. ön eleme turu ilk maçları sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalardan galibiyetle ayrılırken Başakşehir ise Inter Turku karşısında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi.

Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, 2. tur ilk maçında Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yendi. Siyah beyazlılar rövanş öncesinde evinde avantajı yakaladı. Midtjylland - Beşiktaş eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.

Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda ise Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı. Başakşehir, 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya’da rövanş mücadelesine çıkacak.

Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Temsilcilerimiz karşılaşmalarının ardından UEFA'nın sitesinde ülke puanları güncellendi.

Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin güncel puanı 45.675'e yükseldi. Türkiye, UEFA ülke puanında 9. sırada yer alıyor.

Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

23 Temmuz Perşembe günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

1- İngiltere - 98.52

2- İtalya - 84.232

3- İspanya - 78.621

4- Almanya - 76.690

5- Fransa - 65.083

6- Portekiz - 60.450

7- Belçika - 55.850

8- Hollanda - 48.896

9- Türkiye - 45.675

10- Polonya - 42.525

11- Çekya - 42.025

12- Yunanistan - 40.813

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