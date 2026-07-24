Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle tamamladık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, 2. tur ilk maçında Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yendi. Siyah beyazlılar rövanş öncesinde evinde avantajı yakaladı. Midtjylland - Beşiktaş eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda ise Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Eşleşmenin ikinci maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı. Başakşehir, 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya’da rövanş mücadelesine çıkacak.
Temsilcilerimiz karşılaşmalarının ardından UEFA'nın sitesinde ülke puanları güncellendi.
TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin güncel puanı 45.675'e yükseldi. Türkiye, UEFA ülke puanında 9. sırada yer alıyor.
23 Temmuz Perşembe günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
1- İngiltere - 98.52
2- İtalya - 84.232
3- İspanya - 78.621
4- Almanya - 76.690
5- Fransa - 65.083
6- Portekiz - 60.450
7- Belçika - 55.850
8- Hollanda - 48.896
9- Türkiye - 45.675
10- Polonya - 42.525
11- Çekya - 42.025
12- Yunanistan - 40.813