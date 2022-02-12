Hagi, Beşiktaş-Enes Sali haberlerini yalanladı
Romanya'da yayın yapan spor gazetesi Sporturilor, Beşiktaş'ın Enes Sali için devreye girdiğini yazdı. Hagi ise iddiaları, "Enes Sali hakkında çıkan haberler tamamen yalan. Yazılan rakamlar bile gülünç. Çok saçma." şeklinde yanıtladı.
Romanya'da yayın yapan Sporturilor gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Enes Sali için Romanya Ligi ekiplerinden ve Galatasaray eski efsanesi Gheorghe Hagi'nin de sahipleri arasında olduğu Farul'a 500 bin Euro'luk teklif yaptı.
Şu an için pazarlıklar sona ermesine karşın, iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi ve sezon sonunda genç ismin İstanbul'a geçmesinin muhtemel olduğunu belirtildi.
HAGI: GÜLÜNÇ
Farul Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Beşiktaş'ın Enes Sali için 500 bin euro teklif yaptığı ve Rumen ekibinin 1 milyon euro + sonraki satıştan pay talep ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Basın toplantısında konuşan Hagi'nin açıklamaları şu şekilde:
"Enes Sali hakkında çıkan haberler tamamen yalan. Yazılan rakamlar bile gülünç. Çok saçma. Haberler uyduruluyor ve hayret ediyorum. Enes Sali'yi isteyen olursa benimle konuşabilir ama o paralarla değil. Enes Sali bizimle devam ediyor. Enes Sali'nin değeri çok daha yüksek."
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