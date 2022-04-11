Hagi'yi Romanya'da kendinden geçti! Basın toplantısını terk etti...
Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, FC Arges Pitesti'yi deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında birkaç basın mensubu görünce sinirlendi ve konuşma yapmadan odayı terketti.
Romanya Ligi'nde Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constante-FC Arges Pitesti maçı sonrası ilginç bir an yaşandı.
Farul Constante'nin 2-0 kazandığı maç sonrası teknik direktör Gheorghe Hagi basın toplantısı için mikrofonların karşısına geçti ancak karşısında az sayıda basın mensubu görünce sinirlenerek konuşma yapmadan odadan ayrıldı.
Bunun saygısızlık olduğunu belirten Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek odadan ayrıldı.
Stat çıkışı kendisini karşılayan taraftarlara imza verirken bir grup gazetecinin ortaya çıkmasına da sinirlenen Rumen teknik adam, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin" diyerek sert çıktı.
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