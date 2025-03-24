Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'i reddetme sebebini açıkladı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:50

Güncelleme: 24.03.2025 - 16:50

UEFA Uluslar Ligi play-off'unda A Milli Takım Macaristan'ı 3-0 mağlup edip A Ligi'ne yükselirken ilk gol kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Karşılaşma sonrası İtalyan basınından SportMediaset'e konuşan deneyimli futbolcu, bu sezonki hedefleri ve geçtiğimiz yıl gündeme gelen Bayern Münih transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Inter'deki hedeflerine ilişkin Hakan Çalhanoğlu, "Bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Inter'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, büyük bir sorumluluğumuz var ve bunu biliyoruz. İtalya'da her şeyi kazandım, hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. İki yıl önce finali kaybettiğimiz finali düşündüğümde hayalim geri dönüp kazanmak ve belki de Ballon d'Or'u kazanmak. Sonrasında Serie A da bir diğer önemli hedef" ifadelerini kullandı.

Inter taraftarına değinen milli futbolcu, "Sadece bir futbolcu olarak değil. Aynı zamanda bir insan olarak da beni desteklediler. Daha olgunlaştım. Bizim için yaptıkları açıklanamaz. Bunu sadece yaşayabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Taraftarlarımız inanılmaz. San Siro'da size muazzam bir destek veriyorlar ve biz onlara şampiyonluklar vermek istiyoruz. Tam olarak bu yüzden dolayı geçen yaz Bayern Münih'e gitmedim" ifadelerini kullandı.