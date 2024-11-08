Hakan Çalhanoğlu için rekor bonservis!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:24

Inter'in kilit futbolcularından olan Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih'in ısrarı sürüyor. Alman ekibi, 30 yaşındaki futbolcu için bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TEKRAR DENEYECEK

CaughtOffside'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Inter için 2025 yaz transfer sezonunda şansını bir kez daha deneyecek.

Alman ekibi, yazın ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'in futbolcuyu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle kadrosuna katamamıştı.

45 MİLYON EURO'YA ONAY VEREBİLİR

Ancak bu kez Inter'in 45 milyon Euro dolaylarında bonservis bedeliyle Hakan Çalhanoğlu'nun transferine onay verebileceği iddia edildi.

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun yakın çevresinin bu transfere milli futbolcunun da sıcak baktığını bildirdiği belirtildi.

Transferin 45 milyon Euro'ya gerçekleşmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu olarak rekor kıracak.

Rodri'nin sakatlığı ve geleceği konusundaki şüpheler nedeniyle Manchester City'nin de bu transfer için harekete geçebileceği konuşuluyor.

11 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 11 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.