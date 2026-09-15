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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber: Dev maçta forma giyemeyecek

Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber: Dev maçta forma giyemeyecek

15.09.2026 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber: Dev maçta forma giyemeyecek

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı. Milli futbolcunun, Roma maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

illi futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından Inter'in Udinese ile oynadığı maçta forma giyemedi. Inter, Udinese maçının ardından yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sonrası Roma maçında forma giymesi beklenmiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun, milli aranın ardından yeniden takıma döneceği belirtildi.

Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 2 kez ağları havalandırdı.

İTALYA'DA DEV MAÇ

İtalya Serie A'da bu hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. Sezona 4'te 4 ile başlayan Roma ve Inter, cumartesi günü Olimpico'da karşı karşıya gelecek.

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