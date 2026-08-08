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Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

8.08.2026 10:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan Türkiye'ye transfer iddialarına yanıt verdi. Çalhanoğlu, "Açıkçası ismimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum" dedi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Hakan Çalhanoğlu, fiziksel olarak ne durumda?"

"İyiyim. Dünya Kupası'nın ardından dinlenmem için bana birkaç gün daha fazla süre tanıdığı için Chivu'ya teşekkür ediyorum. Zihinsel olarak biraz tükenmiştim, toparlanma fırsatı buldum. Şimdi çalışmalar ağır geçiyor, çok koşuyoruz ama giderek daha iyi duruma geliyorum."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Dünya Kupası'nda Türkiye'ye ne oldu?"

"Önemli bir şey başaracağımızı düşünüyorduk. 24 yıl sonra büyük bir hayalin peşinden gidiyorduk ama umduğumuz gibi olmadı. Ne yazık ki futbolda bunlar yaşanabiliyor. Kaptan olarak çok üzgünüm çünkü bizim ülkemiz futbola çok tutkulu. Ama önümüze bakmalıyız. Ben pes etmiyorum ve 2030'da yeniden denemeye hazırım."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Böyle şut çekmeyi nasıl öğrendiniz?"

"Bir kısmı yetenek, diğer kısmı ise çalışmakla ilgili. Daha çocukken babamla birlikte şutun gücü ve isabeti üzerine çalışırdım. Daha sonra Waldhof Mannheim altyapısındaki bir antrenör beni geliştirdi: Stefan Gross. Kendisi Brighton'da oynayan Pascal Gross'un babası."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Çalhanoğlu gibi oyun kurucular neden artık eskisi kadar tercih edilmiyor?"

"Zor bir soru. Belki benim farkım, geçirdiğim süreçten kaynaklanıyor. 10 numara olarak başladım; oyun görüşümü ve taktik zekamı geliştirdim, ardından 6 numaraya dönüştüm. Ama bence çok sayıda iyi orta saha oyuncusu var. Belki onların farklı özellikleri bulunuyor."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Sahadaki gelişiminizi kime borçlusunuz?"

"Milan'da Giampaolo ile birkaç maç çalışmaya başladım. Ama zihinsel olarak hazır değildim, kendimi 10 numara olarak görüyordum. Daha sonra Inter'de Brozovic ayrılınca Inzaghi bana oyun kurucu pozisyonunda iyi olabileceğimi söyledi. Yaz döneminde denemeler yaptık, işe yaradı ve bugünlere geldim."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Doğup büyüdüğünüz şehir Mannheim'dan söz ettiniz. Almanya'da Türk bir aile olarak hayatınız nasıldı?"

"Babam ilaç sektöründe çalışıyordu ve hiçbir şeyden mahrum kalmadık. Elbette kendimi Türk hissediyorum ve ülkemin geleneklerini, kültürünü ve dinini korudum. Müslümanım, ibadetlerimi yerine getiriyorum. Mekke'yi de ziyaret ettim ve orada çok duygulandım. Ama beni yetiştiren ve futbolcu olmamı sağlayan Almanya'ya sadece teşekkür edebilirim. Karlsruhe'den Leverkusen'e, Hamburg'dan geçen Alman futbol eğitimi kariyerimde çok önemli bir aşamaydı."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Bugününüzün adı Inter. Öyle mi?"

"Burada olmaktan mutluyum. Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de mutluyum. Çok sayıda arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana bağlı değil, kulübe bağlı."

"Ama bu aynı zamanda size de bağlı."

"Hayır, çünkü sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Öyleyse neden her yıl İstanbul'dan bir teknik direktör ya da başkan, Çalhanoğlu'nun Türkiye'de oynamak istediğini söylüyor?"

"Açıkçası ismimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım. Kulüp başkanlarıyla konuşup onlardan gelen başka oyuncularla ilgili sorulara veya tavsiyelere cevap vermem normal. Ancak transfer işlerini menajerim yürütüyor. Herhangi bir şüpheniz varsa ona sorabilirsiniz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Gelecek sezon için hangi hedefi belirlediniz?"

"Benim hedefim ve hayalim bir Şampiyonlar Ligi finalinde daha oynamak. Bence herkesle mücadele edebiliriz. Güçlüyüz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Kişisel olarak kendiniz için ne diliyorsunuz?"

"Daha az sakatlık yaşamayı. Geçen sezon çok fazla maçı kaçırdığım için üzüldüm. Ne yazık ki önlem almak bazen yeterli olmuyor, sakatlıklarda tesadüf faktörü de var."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"Futbolculuk kariyeriniz sona erdikten sonra ne yapacaksınız?"

"Henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör olmayacağım. Belki menajer ya da sportif direktör olurum. Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görebiliyorum."

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