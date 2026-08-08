Hakan Çalhanoğlu'ndan Türkiye iddialarına yanıt: 'İsmimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum'

"İyiyim. Dünya Kupası'nın ardından dinlenmem için bana birkaç gün daha fazla süre tanıdığı için Chivu'ya teşekkür ediyorum. Zihinsel olarak biraz tükenmiştim, toparlanma fırsatı buldum. Şimdi çalışmalar ağır geçiyor, çok koşuyoruz ama giderek daha iyi duruma geliyorum."

"Önemli bir şey başaracağımızı düşünüyorduk. 24 yıl sonra büyük bir hayalin peşinden gidiyorduk ama umduğumuz gibi olmadı. Ne yazık ki futbolda bunlar yaşanabiliyor. Kaptan olarak çok üzgünüm çünkü bizim ülkemiz futbola çok tutkulu. Ama önümüze bakmalıyız. Ben pes etmiyorum ve 2030'da yeniden denemeye hazırım."

"Bir kısmı yetenek, diğer kısmı ise çalışmakla ilgili. Daha çocukken babamla birlikte şutun gücü ve isabeti üzerine çalışırdım. Daha sonra Waldhof Mannheim altyapısındaki bir antrenör beni geliştirdi: Stefan Gross. Kendisi Brighton'da oynayan Pascal Gross'un babası."

"Zor bir soru. Belki benim farkım, geçirdiğim süreçten kaynaklanıyor. 10 numara olarak başladım; oyun görüşümü ve taktik zekamı geliştirdim, ardından 6 numaraya dönüştüm. Ama bence çok sayıda iyi orta saha oyuncusu var. Belki onların farklı özellikleri bulunuyor."

"Çalhanoğlu gibi oyun kurucular neden artık eskisi kadar tercih edilmiyor?"

"Milan'da Giampaolo ile birkaç maç çalışmaya başladım. Ama zihinsel olarak hazır değildim, kendimi 10 numara olarak görüyordum. Daha sonra Inter'de Brozovic ayrılınca Inzaghi bana oyun kurucu pozisyonunda iyi olabileceğimi söyledi. Yaz döneminde denemeler yaptık, işe yaradı ve bugünlere geldim."

"Babam ilaç sektöründe çalışıyordu ve hiçbir şeyden mahrum kalmadık. Elbette kendimi Türk hissediyorum ve ülkemin geleneklerini, kültürünü ve dinini korudum. Müslümanım, ibadetlerimi yerine getiriyorum. Mekke'yi de ziyaret ettim ve orada çok duygulandım. Ama beni yetiştiren ve futbolcu olmamı sağlayan Almanya'ya sadece teşekkür edebilirim. Karlsruhe'den Leverkusen'e, Hamburg'dan geçen Alman futbol eğitimi kariyerimde çok önemli bir aşamaydı."

"Bugününüzün adı Inter. Öyle mi?"

"Burada olmaktan mutluyum. Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de mutluyum. Çok sayıda arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana bağlı değil, kulübe bağlı."

"Ama bu aynı zamanda size de bağlı."

"Hayır, çünkü sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."