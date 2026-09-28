A Milli Takım'ın İtalya maçı öncesinde gözler açıklanan aday kadroya çevrilirken, Hakan Çalhanoğlu'nun listede yer almaması dikkat çekti. Peki, Hakan Çalhanoğlu Türkiye - İtalya maçında neden yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle eylül ayındaki milli takım maçlarının kadrosunda yer almıyor. Inter'de yapılan kontrollerde milli futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildi. Inter'in 15 Eylül 2026 tarihli açıklamasında da sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması belirlendiği ve durumunun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Bu sakatlık nedeniyle Inter'in Udinese karşılaşmasının kadrosunda da bulunmayan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın İtalya ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosuna dahil edilmedi. TFF'nin 18 Eylül'de açıkladığı 29 kişilik aday kadroda Hakan Çalhanoğlu'nun adı yer almadı.