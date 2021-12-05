Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalya'yı ayağa kaldıran gol

05 Aralık 2021 Pazar, 08:47

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın konuğu olan Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada çok şık bir gol attı.

15. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen 27 yaşındaki oyuncunun kaleye gönderdiği top, rakip kalecinin bacakları arasından direkt ağlarla buluştu ve Hakan, Roma karşısında kornerden gol attı.

Hakan, 24. dakikada Edin Dzeko'nun attığı golün de asistini yaptı.

Türkiye liglerinde de şu an Altay'ı çalıştıran Mustafa Denizli, hem Altay, hem Galatasaray formaları ile kornerden goller atardı.