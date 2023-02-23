Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği tweet dikkat çekti!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kişisel Twitter hesabından, kendisiyle alakalı beğendiği tweet takipçileri tarafından dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:15
Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği tweet dikkat çekti!
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Galatasaraylı olduğu bilenen ve İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.

Adı sık sık sarı-kırmızılılar ile anılan Çalhanoğlu, bir taraftarın "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.


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