Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği tweet dikkat çekti!
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kişisel Twitter hesabından, kendisiyle alakalı beğendiği tweet takipçileri tarafından dikkat çekti.
Galatasaraylı olduğu bilenen ve İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.
Adı sık sık sarı-kırmızılılar ile anılan Çalhanoğlu, bir taraftarın "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.
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