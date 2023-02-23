Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği tweet dikkat çekti!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:15

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 16:27

Galatasaraylı olduğu bilenen ve İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.

Adı sık sık sarı-kırmızılılar ile anılan Çalhanoğlu, bir taraftarın "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.