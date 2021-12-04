Hakan Kutlu: “1 puan bizim için kötü değil”
Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Hakan Kutlu, 1 puanın iyi olduğu görüşünde.
Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından konuştu. Takımın her hafta üzerine koyarak gittiğini söyleyen Kutlu, alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden ve ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Hakan Kutlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Öncelikle hafta içinde kalp krizi geçiren Cemal Aydın’a ‘Geçmiş olsun’ diyerek sözlerine başlayan Kutlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana oyuncular her maç üzerine koyarak geliyordu. Beşiktaş’ın da sıkıntıları vardı ve bu maçı toparlanma maçı olarak görüyorlardı. Biz de dipten kurtulmak istiyoruz. Maçın ikinci yarısında fazla sayıda pozisyon bulup Beşiktaş’a az şans verdik. Üçüncü bölgede daha iyi işler yaparsak daha iyi duruma geliriz. Aldığımız 1 puan fena değil. İki takımı da tebrik ediyorum, hakemi de tebrik ediyorum iyi niyetliydi. Bir takımın reaksiyon vermesi kolay değil. Aynı durum Beşiktaş için de geçerli. İyi giden düzeni devam ettirmek daha kolayı. Sergen hoca da biz de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. İki takımı da tebrik ediyorum. Bu maçta 1 puan kötü değil bizim için” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Rıdvan Dilmen'den futbol yönetimine eleştiri: Rezalet
Video Haberler
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- 'Yaka paça götürüldük'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı