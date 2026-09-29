'Hakem dosyası' soruşturmasında mesajlaşmalar ortaya çıktı: 'Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin'

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, bazı şüphelilerin mesaj kayıtları dosyada yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında bazı şüphelilerin mesaj kayıtları incelendi.

Hakem G.H.E'nin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajda, "(Hakemlik sınavına ilişkin) Baskanım günaydın soruları atacaktın." yazdığı, Karadoruk'un da "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını verdiği anlaşıldı.

G.H.E'nin yine 19 Mayıs 2025 tarihli mesajında da soruları atacağını hatırlattığı Karadoruk'un "Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı var bitsin döneceğim" yazdığı belirlendi.

Karadoruk'un bir kişiye, il hakem kurulu üyesi Mehmet Çaylak hakkında gönderdiği mesajda, "Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin" şeklinde yazdığı anlaşıldı.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.